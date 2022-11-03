Генсек ООН призвал задействовать российский экспортный потенциал в зерновой сделке Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прокомментировал исполнение зерновой сделки, призвав полностью задействовать российский экспортный потенциал по удобрениям для того, чтобы избежать нехватки продовольствия в мире.

Как отметил Гутерриш, все стороны должны сконцентрировать усилия по снятию остающихся препятствий для экспорта российских удобрений. Генсек ООН выразил надежду, что на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии будет достигнут прогресс в продлении договоренностей по экспорту зерна с Украины, а также устранены препятствия для экспорта продовольствия из России.

По его словам, за время действия зерновой сделки было перевезено десять миллионов тонн продовольствия.

Напомним, сегодня, 3 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров потребовал от ООН исполнить обещания, разблокировав экспорт российских удобрений, подчеркнув, что объемы зерна со стороны России выше.