Кабмин ФРГ опроверг заявление Эрдогана об изменении позиции Шольца по Украине Фото: REUTERS

Немецкое правительство опровергло сделанное накануне заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию по отношению к России в ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на представителя кабмина ФРГ.

«В разговоре канцлер повторил свою позицию, согласно которой именно российский президент должен прекратить эту жестокую войну, вывести российские войска с Украины и вступить в мирные переговоры с Киевом», - приводит издание заявление представителя правительства ФРГ.

Напомним, днем ранее, 2 ноября, президент Турции заявил, что глава немецкого правительства намерен найти общий язык с президентом России Владимиром Путиным. По словам, турецкого лидера, для решения проблем решающее значение имеет дипломатия лидеров..