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НовостиПолитика2 ноября 2022 21:39

Эрдоган рассказал, что Шольц хочет найти общий язык с Путиным

Турецкий лидер заявил о решающем значении дипломатии лидеров для решения проблем
Мария ПАВЛОВА
Эрдоган рассказал о намерении Шольца найти общий язык с Путиным.

Эрдоган рассказал о намерении Шольца найти общий язык с Путиным.

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал намерение найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ.

Эрдоган отметил, что для решения проблем решающее значение имеет дипломатия лидеров.

«Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», - цитирует Эрдогана газета Sabah.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обеспечить Европу российским газом через «Турецкий поток».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) так как, по его словам, Германия не считает, что ШОС могла бы внести вклад в установление хороших отношений в мире.