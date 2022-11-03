Эрдоган рассказал, что Шольц хочет найти общий язык с Путиным

Эрдоган рассказал о намерении Шольца найти общий язык с Путиным. Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал намерение найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ.

Эрдоган отметил, что для решения проблем решающее значение имеет дипломатия лидеров.

«Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», - цитирует Эрдогана газета Sabah.

Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении обеспечить Европу российским газом через «Турецкий поток».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что его раздражает обсуждение вопроса о вступлении Турции в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) так как, по его словам, Германия не считает, что ШОС могла бы внести вклад в установление хороших отношений в мире.