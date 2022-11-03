Минпромторг исключил внесение фильмов в перечень для параллельного импорта Фото: Shutterstock

Фильмы не будут включены в перечень для параллельного импорта, поскольку не являются товарами, заявили в Министерстве промышленности и торговли России.

«Параллельный импорт не может быть распространен в отношении аудиовизуальных произведений, так как они не являются товарами в соответствии с классификатором Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в начале августа Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта продукцией парфюмерных и косметических компаний Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Helena Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani, Kerastase.

Как писал сайт KP.RU, глава ведомства Денис Мантуров заявлял о том, что Россия готовится отменить параллельный импорт по некоторым группам товаров. По словам чиновника, это произойдет сразу после того, как будет понимание, что российской продукции достаточно для удовлетворения спроса у потребителей внутри страны.