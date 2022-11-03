Сексолог Лубенников предупредил, что воздержание повышает риски развития рака матки и импотенции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор медицинских наук, врач-уролог высшей квалификации, сексолог и андролог Александр Лубенников напомнил россиянам об вреде воздержания.

Эксперт отметил, что секс является базовой потребностью человека. Если говорить про временное отсутствие желания вести активную половую жизнь, то это может быть связано с различными причинами. В частности, с заболеваниями, межличностными отношениями с партнером, стрессом.

Однако, если у человека нет никаких причин для отсутствия влечения, то в таком случае нереализация потребности в течение длительного времени может приводить к развитию неврозов, агрессивному поведению, или наоборот замкнутости, к нарушению сна, а у мужчин еще и к импотенции, ускоренной эякуляции. Об этом пишет Газета.Ru.

- Доказано, что длительное отсутствие половой жизни ведет к снижению уровня тестостерона у мужчин и его эффектов: снижению памяти, когнитивных возможностей, амбициозности, уверенности в себе. Отсутствие половой жизни у женщин повышает риск онкологических заболеваний матки, - отметил врач.

Лубенников также добавил, что во время половой близости и оргазма происходит выброс целого ряда гормонов во главе с окситоцином, что благоприятно воздействует на все системы органов, снижает уровень стресса. А вот отсутствие секса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, сахарного диабета.

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