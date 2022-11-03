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НовостиПолитика3 ноября 2022 19:09

Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам в 195 тысяч рублей

Порядок осуществления выплаты определит правительство России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам в 195 тысяч рублей

Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным и контрактникам в 195 тысяч рублей

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим, проходящим службу по контракту с Министерством обороны РФ.

«Установить гражданам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы, военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах, иным гражданам, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», – сказано в документе на портале правовой информации.

В указе уточняется, что выплаты не получат призывники, которые замещают воинские должности курсантов военных профессиональных образовательных организаций и военных организаций высшего образования, находящихся в ведении Минобороны. Порядок осуществления выплат определит правительство России.

Как писал сайт KP.RU, ранее Путин, выступая на заседании Совета безопасности РФ, заявил, что ежемесячные выплаты мобилизованным россиянам должны составлять не менее 195 тысяч рублей.