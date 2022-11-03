Лавров прилетел в ОАЭ на встречу с шейхом Аль Нахайяном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Объединенные Арабские Эмираты на встречу с шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном.

Перед поездкой в ОАЭ глава МИД РФ посетил столицу Иордании Амман, где он провел переговоры с министром иностранных дел королевства Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. Там дипломат также был принят королем Иордании Абдаллой II.

Последний визит Лавров в ОАЭ состоялся в прошлом году, когда министр совершил турне по странам Персидского залива.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 3 ноября, глава МИД РФ пригласил своего иорданского коллегу посетить Москву. По словам Лаврова, министры провели продуктивные переговоры «в доверительном конструктивном ключе». Как сообщил дипломат, стороны подробно рассмотрели ключевые направления двустороннего сотрудничества между Россией и Иорданией.