Компания Twitter допустила введение платных функций на своей платформе

После покупки компании "Твиттер" Илоном Маском в одноименной социальной сети могут появиться платные функции. Фото: REUTERS

Компания Twitter допускает введение платных функций в одноименной социальной сети. Об этом пишет в четверг 3 ноября издание The New York Times.

Речь идет в том числе и об отправке платных личный сообщений в адрес широко известных пользователей, сообщил изданию источник. Также предполагается введение оплаты за просмотр некоторых категорий видео.

Издание отмечает, что путем введения платных функций новый владелец компании Илон Маск намерен получить быструю прибыль после того, как ему пришлось взять кредит на 13 млрд долларов для завершения сделки по покупке Twitter.

Также Илон Маск рассматривает сокращение штата компании Twitter как способ сокращения расходов. Ранее сообщалось, что уволены будут около 3,7 тысячи из 7,5 тысячи работающих в компании сотрудников, а тем, кто останется, запретят работать удаленно.

Напомним, Маск купил Twitter за $44 млрд. Новый владелец обещает, что Твиттер может стать площадкой с широким функционалом - через нее можно будет заключать сделки, оплачивать доставку продуктов и вызывать такси.