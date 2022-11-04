Железнодорожные тарифы на перевозку грузов вырастут на 8 % с января 2023 года

В России вырастут железнодорожные тарифы на перевозку грузов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России с с 1 января 2023 года на 8% вырастут железнодорожные тарифы на перевозку грузов. Об этом сказано в пояснительной записке к проекту приказа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ, опубликованному на официальном сайте правовой информации в четверг 3 ноября.

Сообщается, что индексация тарифов на перевозки грузов и оказания услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования при перевозках грузов в 2023 году. составит 8%, в 2024 году - 7,1%, в 2025 году - 4,6%.

Индексация тарифов на перевозку грузов позволит сбалансировать финансовый план РЖД. Также благодаря индексации предполагается приобрести локомотивы и направить средства на развитие полигона «Восточный» и ряд других программ.

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