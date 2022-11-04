Инвестиционный стратег Веревкин: финансовая система США затрещит по швам при пятипроцентной ставке

Инвестиционный стратег Веревкин назвал условие, при котором финансовая система США затрещит по швам. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Финансовая система США может потерпеть крах, если ФРС будет повышать ставки и ужесточать политику. Об этом заявил инвестиционный стратег Алор Брокер Павел Веревкин в четверг 3 ноября в интервью агентству ПРАЙМ.

«Ястребиная политика ФРС крайне негативна для изнеженной длительным периодом низких ставок мировой экономики. Полагаю, что при 5% финансовая система США начнет трещать по швам», - сказал эксперт Веревкин.

По прогнозам эксперта, ФРС Соединенных Штатов будет поднимать ставку до тех пор, пока системообразующие банки не начнут рушиться.

Тем временем в Египте опасаются массовых беспорядков из-за падения курса национальной валюты. Египетский фунт продолжает рекордно дешеветь.

Ранее сообщалось, что Россия подарит нуждающимся странам 500 тысяч тонн зерна.