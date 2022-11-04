Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика4 ноября 2022 1:23

Инвестиционный стратег Веревкин: финансовая система США затрещит по швам при пятипроцентной ставке

Эксперт допустил крах финансовой системы США при ужесточении политики и повышении ставок
Мария ПАВЛОВА
Инвестиционный стратег Веревкин назвал условие, при котором финансовая система США затрещит по швам.

Инвестиционный стратег Веревкин назвал условие, при котором финансовая система США затрещит по швам.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Финансовая система США может потерпеть крах, если ФРС будет повышать ставки и ужесточать политику. Об этом заявил инвестиционный стратег Алор Брокер Павел Веревкин в четверг 3 ноября в интервью агентству ПРАЙМ.

«Ястребиная политика ФРС крайне негативна для изнеженной длительным периодом низких ставок мировой экономики. Полагаю, что при 5% финансовая система США начнет трещать по швам», - сказал эксперт Веревкин.

По прогнозам эксперта, ФРС Соединенных Штатов будет поднимать ставку до тех пор, пока системообразующие банки не начнут рушиться.

Тем временем в Египте опасаются массовых беспорядков из-за падения курса национальной валюты. Египетский фунт продолжает рекордно дешеветь.

Ранее сообщалось, что Россия подарит нуждающимся странам 500 тысяч тонн зерна.