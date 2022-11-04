ЕС рассматривает изъятие замороженных активов России для восстановления Украины

Замороженные активы Банка России ЕС планирует направить на Украину, но не знает как это реализовать Фото: REUTERS

Европейский союз изучает возможность изъятия замороженных активов Банка России, чтобы использовать из в целях восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Один из собеседников агентства уточнил, что обсуждение находится на начальной стадии. В частности, рассматриваются возможные способы реализации этой идеи, в том числе, в части правовых вопросов.

Журналисты добавили, что инициатива исходила из Вашингтона, однако пока неизвестно, планируют ли Соединенные Штаты присоединяться к ее реализации.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы в случае, если Запад примет решение о конфискации замороженных российских средств или об их передаче кому-либо.

Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в результате западных санкций была заморожена половина золотовалютных резервов Банка России, то есть около 300 миллиардов долларов.