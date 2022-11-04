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НовостиПолитика4 ноября 2022 5:03

ЕС рассматривает изъятие замороженных активов России для восстановления Украины

Bloomberg: ЕС рассматривает изъятие замороженных активов России для восстановления Украины
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Замороженные активы Банка России ЕС планирует направить на Украину, но не знает как это реализовать

Замороженные активы Банка России ЕС планирует направить на Украину, но не знает как это реализовать

Фото: REUTERS

Европейский союз изучает возможность изъятия замороженных активов Банка России, чтобы использовать из в целях восстановления Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Один из собеседников агентства уточнил, что обсуждение находится на начальной стадии. В частности, рассматриваются возможные способы реализации этой идеи, в том числе, в части правовых вопросов.

Журналисты добавили, что инициатива исходила из Вашингтона, однако пока неизвестно, планируют ли Соединенные Штаты присоединяться к ее реализации.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы в случае, если Запад примет решение о конфискации замороженных российских средств или об их передаче кому-либо.

Напомним, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что в результате западных санкций была заморожена половина золотовалютных резервов Банка России, то есть около 300 миллиардов долларов.