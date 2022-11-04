Boeing 737 подал сигнал бедствия во время рейса из Грозного в Москву

Пассажирский Boeing 737 подал сигнал бедствия над Каспийским морем Фото: REUTERS

Пассажирский самолет Boeing 737 подал сигнал бедствия во время совершения рейса из Грозного в Москву утром в пятницу, 4 ноября 2022 года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что с момента взлета до подачи сигнала ЧС прошло всего полчаса. В этот момент лайнер находился над Каспийским морем.

После этого экипаж воздушного судна запросил возвращение в аэропорт Грозного и повел самолет в обратном направлении.

Как ранее писал сайт KP.RU, Следственный комитет Российской Федерации назвал предполагаемую причину крушения Су-30 в Иркутске. По данным ведомства, пилоты истребителя, упавшего на двухэтажный жилой дом, могли потерять сознание из-за неисправности кислородного оборудования.