Следственный комитет назвал предполагаемую причину крушения Су-30 в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Пилоты многоцелевого истребителя Су-30, упавшего на двухэтажный жилой дом в Иркутске, могли потерять сознание из-за неисправности кислородного оборудования. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что летчики-испытатели перестали выходить на связь, оказавшись без сознания.

«В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением», — приводит агентство заявление СК РФ.

Самолет Су-30 упал на жилой дом в Иркутске 23 октября 2022. Крушение самолета в Иркутске произошло в микрорайоне Ново-Ленино. Известно, что борт принадлежал Иркутскому авиазаводу и выполнял полет без боекомплекта.

Специалистам предстоит разобраться во всех причинах падения самолета на дом в Иркутске. Следственными органами СК РФ уже возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Прокуратура Иркутской области также начала проверку.

Заместитель главреда журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов ранее также выразил мнение, что летчики могли потерять сознание из-за нехватки кислорода.