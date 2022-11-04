Эрдоган заявил, что договорился с Путиным бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным бесплатно поставлять зерно в нуждающиеся страны.

«Во время наших переговоров с Путиным мы договорились о бесплатной отправке зерна в нуждающиеся страны. Мы согласны с Путиным, что Африка должна получать выгоду от черноморского зернового коридора», - заявил президент Турции.

Турецкий лидер также назвал позором, что западные страны преподают уроки гуманности, однако сами игнорирует проблемы голода в Африке, сообщив также о своих планах поднять вопрос снабжения африканских стран продовольствием на предстоящем саммите «Большой двадцатки».

Как писал сайт KP.RU, в минувшую среду, 2 ноября, Эрдоган заявил о возобновлении работы «зернового коридора», сообщив, что такая договоренность достигнута по итогам его переговоров с российским президентом, а также переговоров министров обороны Турции и России.