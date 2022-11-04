Правительство Японии поддержало решение Sodeco остаться в проекте "Сахалин-1"

Правительство Японии приветствует решение японских бизнесменов сохранить долю в "Сахалине-1" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Японии поддерживает решение компании Sodeco остаться в проекте "Сахалин-1", сохранив долю в 30%. Об этом заявил министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура в пятницу, 4 ноября 2022 года.

"Это очень важный проект, - подчеркнул Нисимура. - Приветствуя это решение, мы будем продолжать принимать все меры для обеспечения энергетической безопасности, действуя в тесном сотрудничестве между государством и частным сектором".

Доля сохранится в новом российском операторе "Сахалина-1", чего требует законодательство РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, 7 октября президент России Владимир Путин подписал указ о передаче всех прав и обязанностей участников проекта "Сахалин-1" в специально создаваемое новое российское юридическое лицо. Эта компания также получит в безвозмездное пользование и все имущество проекта, собственником которого отныне будет не иностранный оператор, а российское государство.

Доля российских участников проекта "Сахалин-1" - Сахалинморнефтегаз-Шельф и РН-Астра- остается неизменной: в новой компании они получат долю, пропорциональную количеству принадлежащих им акций "Сахалин-1" (11,5% и 8,5% соответственно).

Иностранным же акционерам проекта - американской ExconMobil, японской Sodeco и индийской ONGC - дается месяц для того, чтобы подать заявку на участие в новой компании. Согласно указу президента, они также могут рассчитывать на долю, пропорционально текущему владению.