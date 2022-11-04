Путин разрешил проходить альтернативную службу в период мобилизации Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий проходить альтернативную службу в период мобилизации. Документ размещен на портале правовой информации.

Изменения дополняют закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» статьей о прохождении альтернативной службы. Согласно ей, граждане России, которые проходят гражданскую службу в воинских формированиях, продолжат ее нести во время мобилизации.

Россияне, проходящие альтернативную гражданскую службу, в период мобилизации могут быть направлены для ее прохождения на должностях гражданского персонала Вооруженных сил РФ и других воинских формирований. Это распространится на тех, кто служит в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или местного самоуправления.

Напомним, на этой неделе закон об альтернативной службе в период мобилизации был одобрен в Совете Федерации.

Как писал сайт KP.RU, Путин в пятницу, 4 ноября, подписал закон о распространении статуса военнослужащих на добровольцев.