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НовостиПолитика4 ноября 2022 14:22

Путин заявил, что Запад пытался поднести фитиль к распаду России через Украину

На украинской территории сеяли ненависть, насилуя сознание людей, считает глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин заявил, что Запад пытался поднести фитиль к распаду России через Украину

Путин заявил, что Запад пытался поднести фитиль к распаду России через Украину

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Запад пытался поднести фитиль к распаду России, внедряя ложные ценности на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по случаю десятилетия воссоздания Российского военно-исторического общества.

«На Украине удалось внедрить в сознание миллионов людей такие псевдоценности, которые привели к тому, что на этой территории создали фактически анти-Россию, сея ненависть, насилуя сознание людей, лишая их своей подлинной истории. Все сделано для того, чтобы перекроить сознание миллионов. Очень умело подносился фитиль к распаду нашей страны», – сказал глава государства.

Как считает президент, на протяжении десятилетий после распада Советского Союза Украина прошла путь прямого неприкрытого вмешательства западных стран в ее внутренние дела. То же самое страны Запад пытались сделать и в России, отметил он.

Как писал сайт KP.RU, в начале сентбря Путин заявил, что на территории Украины сегодня создается антироссийский анклав, угрожающий РФ.