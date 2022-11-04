Путин наградил орденами Мужества посмертно замглавы ВГА Бердянска Олега Бойко и его жену Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами мужества бывшего заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Бердянска Олега Бойко и его жены Людмилы Бойко.

«Наградить орденом Мужества Бойко Людмилу – Бердянской городской территориальной избирательной комиссии (посмертно); Бойко Олега – заместителя главы ВГА Бердянска по инфраструктуре, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу (посмертно)», – сказано в документе, размещенном на портале правовой информации.

Супруги были награждены за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, поясняется в указе.

Как писал сайт KP.RU, Олег Бойко и его жена были убиты в середине сентября этого года в Бердянске. Их убийство было осуществлено украинскими диверсантами, заявили власти Запорожской области.