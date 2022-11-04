В Херсонской области задержан наводчик, корректировавший удар ВСУ по десантникам Фото: REUTERS

В Херсонской области задержали наводчика, который передавал Вооруженным силам Украины данные о дислокации и передвижении 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, а также корректировал артиллерийские удары по ней.

По информации РИА Новости, в период с 3 по 4 октября 2022 он осуществлял фото- и видеофиксацию передвижений подразделений 76-й дивизии ВДВ, в ночь с 5 на 6 октября – фиксировал места попаданий украинской артиллерии , а утром 6 октября зафиксировал результаты огневого поражения.

Со слов наводчика, он отправлял собранные сведения через родственников в Польше посредством мессенджеров. Кроме того, задержанный использовал боты в Telegram, предназначенные для сбора информации о местах дислокации и передвижениях подразделений союзных сил.

По обнаруженным в его смартфоне координатам силовики нашли дом, в котором были обнаружены самодельное взрывное устройство, сделанное из нескольких гранатометов, и автомат АК-74М с двумя магазинами к нему. Взрывное устройство было уничтожено на месте.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Херсонской области задержали наводчика ВСУ, причастного к гибели пяти человек.