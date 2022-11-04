Нидерланды направят Украине новый пакет военной помощи на 120 миллионов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нидерланды направят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 120 миллионов евро. Он включает тяжелую технику, в частности танки Т-72.

«Общий объем пакета составляет 120 миллионов евро, из которых 45 миллионов евро предназначены на приобретение танков Т-72. Нидерланды закупают из Чехии 90 модернизированных и капитально отремонтированных танков», – сказано на сайте Министерства обороны королевства.

Как отмечается в сообщении, часть танков Киев получит уже в декабре этого года.

Тем временем об очередном пакете помощи Украине объявило Министерство обороны Соединенных Штатов. Его объем составит 400 миллионов долларов, в пакет войдут 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров речного класса, 1,1 тысячи разведывательно-ударных дронов Phoenix Ghost и модернизированные системы противовоздушной обороны Hawk.