Советник Байдена по нацбезопасности Салливан встретился в Киеве с Зеленским
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Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан совершил визит в Киев, о котором не было объявлено заранее, рассказали осведомленные источники.
По информации Bloomberg, в украинской столице советник Джо Байдена встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Салливан рассказал украинскому лидеру о новом пакете военной помощи США на 400 миллионов долларов. Президент Украины в свою очередь призвал Вашингтон и его союзников передать Киеву дополнительные системы ПВО и более современное вооружение, говорится в сообщении.
Кроме того, агентство сообщает, что Зеленский встретился в четверг с двумя сенаторами Конгресса США – демократом Крисом Кунсом и республиканцем Робом Портманом.
Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны США объявило об очередном пакете помощи Украине. Его объем составит 400 миллионов долларов, в пакет войдут 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров речного класса, 1,1 тысячи разведывательно-ударных дронов Phoenix Ghost и модернизированные системы противовоздушной обороны Hawk.