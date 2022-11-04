Советник Байдена по нацбезопасности Салливан встретился в Киеве с Зеленским Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан совершил визит в Киев, о котором не было объявлено заранее, рассказали осведомленные источники.

По информации Bloomberg, в украинской столице советник Джо Байдена встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой его офиса Андреем Ермаком. Салливан рассказал украинскому лидеру о новом пакете военной помощи США на 400 миллионов долларов. Президент Украины в свою очередь призвал Вашингтон и его союзников передать Киеву дополнительные системы ПВО и более современное вооружение, говорится в сообщении.

Кроме того, агентство сообщает, что Зеленский встретился в четверг с двумя сенаторами Конгресса США – демократом Крисом Кунсом и республиканцем Робом Портманом.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны США объявило об очередном пакете помощи Украине. Его объем составит 400 миллионов долларов, в пакет войдут 45 танков Т-72, 250 бронетранспортеров M1117, 40 бронекатеров речного класса, 1,1 тысячи разведывательно-ударных дронов Phoenix Ghost и модернизированные системы противовоздушной обороны Hawk.