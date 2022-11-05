CNN: На Украине из-за проблем с финансированием отключились 1,3 тысячи терминалов Starlink

CNN: На Украине из-за проблем с финансированием отключилось 1,3 тысячи терминалов Starlink Фото: REUTERS

На Украине с 24 октября из-за проблем с финансированием произошло отключение 1,3 тысячи терминалов Starlink компании SpaceX. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Всего в стране, как ранее сообщал ранее американский предприниматель и владелец SpaceX Илон Маск, находится около 25 тысяч терминалов Starlink. Обслуживание каждого из них обходится в 2,5-4,5 тысячи долларов в месяц. Как отмечает CNN, несмотря на то, что Маск заявлял о готовности предоставлять услуги связи за свой счет, основную часть платежей вносили украинские власти. Однако сейчас Киеву стало намного сложнее находить для этого финансы.

Отмечается, что количество терминалов на Украине с середины лета выросло примерно с 4 тысяч до 25 тысяч. Такой рост числа терминалов произошел за счет поставок из европейских стран, но в результате у страны увеличились расходы на их обслуживание.

В середине октября этого года Илон Маск раскрыл источники оплаты спутникового интернета Starlink для Украины. По его словам, страны, организации и частные лица платят за работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов Starlink на Украине. В результате компания SpaceX теряет около 20 миллионов долларов в месяц на неоплачиваемых услугах и издержках.