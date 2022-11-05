Посол Антонов заявил, что у США не получится истощить Россию поддержкой Украины Фото: Евгения ГУСЕВА

Соединенным Штатам не удастся истощить Россию, оказываю поддержку Украине, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новый транш военной помощи Киеву.

По его дипломата, западным странам следует искать переговорное решение, а не накачивать Незалежную оружием.

- Наши так называемые партнеры продолжают ошибочную политику, думая о том, что решить проблему можно на поле боя. Все больше и больше тратят сил, средств, а теперь еще и подтягивают вооруженные силы к границам РФ, - рассказал он РИА Новости.

Также Антонов назвал эту ситуацию "крайне тревожной". По мнению дипломата, российская сторона ведет борьбу не с украинцами, а "с объединенным Западом, который пытается подорвать устои российского государства".

- (Запад пытается) истощить нас, вытянуть из нас все экономические и военные ресурсы, и создать такое положение, чтобы Россия не имела возможности на равных разговаривать с западными государствами на международной арене. Что бы американцы не делали, мы добьемся победы, - отметил посол.

Ранее Антонов заявлял, что решение США продолжать поставлять Киеву тяжелые вооружения закрепляет за Вашингтоном статус участника конфликта. Он также отметил, что подобные "провокационные действия" Вашингтона должны быть прекращены как можно скорее.