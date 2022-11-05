Бывший советник Трампа Келлог: США выделяют Украине почти 2,5 миллиона долларов в час Фото: REUTERS

Соединенные Штаты выделяют Украине почти 2,5 миллиона долларов в час, заявил в интервью Fox News американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джозеф Кит Келлог.

- Мы оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 миллиардов долларов. ... то есть США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час. Это деньги американских налогоплательщиков. И все без какой-либо подотчетности, - отметил Келлог.