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НовостиПолитика5 ноября 2022 1:06

Бывший советник Трампа Келлог: США выделяют Украине почти 2,5 миллиона долларов в час

Источник:kp.ru
Бывший советник Трампа Келлог: США выделяют Украине почти 2,5 миллиона долларов в час

Бывший советник Трампа Келлог: США выделяют Украине почти 2,5 миллиона долларов в час

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты выделяют Украине почти 2,5 миллиона долларов в час, заявил в интервью Fox News американский генерал-лейтенант в отставке и бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джозеф Кит Келлог.

- Мы оказали экономическую, гуманитарную и военную помощь на 18 миллиардов долларов. ... то есть США выделяют Украине порядка 2,5 миллиона долларов в час. Это деньги американских налогоплательщиков. И все без какой-либо подотчетности, - отметил Келлог.