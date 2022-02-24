Военные США не примут участия в боевых действиях на Украине

Байден заявил, что американские военные не примут участия в боевых действиях на Украине Фото: REUTERS

Вооруженные силы Соединенных Штатов не буду участвовать в боевых действиях на территории Украины, заявил президент США Джо Байден в обращении к населению США.

Вместе с тем американский лидер сообщил, что Вашингтон направит дополнительные войска в Германию в связи с последними событиями вокруг Украины.

Напомним, ранее Байден анонсировал "разрушительные санкции" против России после объявления ею специальной военной операции в Донбассе.

Как писал сайт kp.ru, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с речью, заявив, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, в планы Москвы не входит оккупация Украины, однако намерена стремиться к демилитаризации незалежной.