CNN: В Twitter начались сокращения сотрудников после покупки компании Илоном Маском Фото: REUTERS

В Twitter после приобретения компании американским предпринимателем Илоном Маском 4 ноября начались сокращения сотрудников. Об этом сообщает телекомпания CNN.

При этом отмечается, что пока говорить о масштабах сокращений рано.

Так, к утру пятницы сообщения об увольнении получили сотрудники Twitter, которые отвечают в компании за маркетинг, связи с общественностью, контроль за работой систем искусственного интеллекта, проверку данных на достоверность, а также из других подразделений компании.

По данным CNN, "множество сотрудников" компании накануне пожаловались в соцсетях, что лишились доступа к корпоративной электронной почте, что может свидетельствовать о готовящемся увольнении.

Накануне газета The New York Times сообщала, что основатель SpaceX Илон Маск распорядился начать сокращение сотрудников приобретенной им компании Twitter. Отмечается, что некоторые отделы должны быть сокращены больше, чем другие. Сейчас у ряда менеджеров запросили списки сотрудников для дальнейшего увольнения.