Пять человек погибли при пожаре в ночном клубе "Полигон" в Костроме

Пожар в Костроме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Костромской области

Пожар в ночном клубе "Полигон" в Костроме, случившийся в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года, привел к человеческим жертвам. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативные службы, в результате ЧП погибли пять человек.

Ранее МЧС России сообщило, что в результате пожара пострадали четыре человека. Им оказывают медицинскую помощь. Возгорание локализовано.

"Из здания было эвакуировано 250 человек, - говорится в сообщении телеграм-канала ведомства. - В ликвидации пожара было задействовано 50 человек, 20 единиц техники".

На место происшествия также прибыл губернатор Костромской области Сергей Ситников. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Как сообщает "КП-Кострома", огнем было охвачено все здание, площадь пожара составлила 3500 квадратных метров.

Как ранее писал сайт KP.RU, бывший генеральный директор ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемеровской области Вячеслав Вишневский приговорен к 8 годам колонии за взятку руководителю регионального Госстройнадзора Танзиле Комковой при реконструкции здания.