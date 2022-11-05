Прокуратура начала проверку из-за пожара в ночном клубе "Полигон" в Костроме

Пожар в Костроме. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по региону

По факту пожара в ночном клубе "Полигон", в результате которого погибли 13 человек, организована проверка. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в кафе, а также действиям уполномоченных контрольно-надзорных органов", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты также оценят эффективность превентивных мер, которые принимались для предотвращения возгораний и обеспечения безопасности находящихся в заведении людей.

Напомним, пожар случился в ночь на субботу, 5 ноября 2022 года. Его площадь превысила 3,5 тысячи квадратных метров. Предположительной причиной происшествия названо использование пиротехники одним из посетителей заведения.

По данным регионального управления МЧС России сообщение о возгорании поступило в 2:37 по местному времени. Из здания эвакуированы более 250 человек. Пожар локализован в 4:37.