Воздушная тревога второй раз за день объявлена в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины

В двух регионах Украины вновь объявили воздушную тревогу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Днепропетровской и Кировоградской областях Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу в субботу, 5 ноября 2022 года. Это следует из данных национального ресурса по оповещению.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром сирены завыли по всей территории Незалежной, в тос числе Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях. Воздушная тревога продлилась примерно полтора часа.

Напомним, капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в комментарии для "Комсомольской правды" выразил мнение, что российскими ударами повреждено 45% всей энергетической инфраструктуры Украины.

По оценке военного эксперта, такие удары помешают формированиям киевского режима эффективно действовать в наступлении на Херсон и в обороне в Донбассе.