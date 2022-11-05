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НовостиОбщество5 ноября 2022 11:20

Депутат Госдумы Нилов предрек безработицу и инфляцию при введении четырехдневной рабочей недели

Председатель думского комитета по труду выступил против данной инициативы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Ярослав Нилов

Ярослав Нилов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов выступил против введения четырехдневной рабочей недели в России. Его слова приводит телеграм-канал Ura.ru.

Депутат подчеркнул, что подобная инициатива чревата высокой инфляцией и безработицей.

"Если власти РФ введут четырехдневную рабочую неделю, то страну будут ждать безработица и рост цен", - заявил Нилов.

Напомним, возможный переход на четырехдневную рабочую неделю в России обсуждается уже давно, но пока реальных шагов к этому не совершается. Слишком много факторов, которые нужно уладить до того, как сократить время труда.

Тем не менее, эксперт по трудовому праву компании "Бридж Групп" Валентина Яковлева уверена, что четырехдневная рабочая неделя вполне реальна и Россия к этому готова. По ее словам, уже сейчас работник может перейти на такой формат по соглашению с работодателем.