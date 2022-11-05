Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика5 ноября 2022 15:00

В Херсонской области задержали корректировщика ударов ВСУ

При обыске у него обнаружили автомат АК-47М и три гранатомета
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Херсонской области задержали корректировщика ударов ВСУ

В Херсонской области задержали корректировщика ударов ВСУ

Фото: REUTERS

В Херсонской области задержали жителя Каховки, подозреваемого в передаче Вооруженным силам Украины сведений о расположении российских подразделений и военной техники и корректировке ударов украинских войск.

«Передавал информацию о местах расположения российских подразделений и скопления военной техники, корректировал артиллерийский огонь ВСУ», – рассказали ТАСС в экстренных службах Херсонской области.

Как сообщил собеседник агентства, корректировщик передавал информацию посредством мессенджеров своим родственникам. При обыске у него были обнаружены автомат АК-47М и три гранатомета.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Херсонской области задержали наводчика, который передавал ВСУ данные о дислокации и передвижении 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, а также корректировал артиллерийские удары по ней. Он отправлял собранные сведения через родственников в Польше, а также использовал боты в Telegram, предназначенные для сбора информации о местах дислокации и передвижениях подразделений союзных сил.