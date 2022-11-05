На Украине заявили о взрывах в Николаеве Фото: REUTERS

В украинском городе Николаев произошли минимум два взрыва, сообщают местные СМИ.

По информации издания "Страна.ua", взрывы прогремели после отмены воздушной тревоги, длившейся около 1,5 часов. Власти Николаева пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, в субботу, 5 ноября, в Днепропетровской и Кировоградской областях Украины во второй раз за день объявили воздушную тревогу в субботу. Это следует из данных национального ресурса по оповещению.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром 5 ноября сирены прозвучали по всей территории Украины, в том числе Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях. Воздушная тревога продлилась примерно полтора часа.

Капитан первого ранга в запасе Василий Дандыкин в комментарии для "Комсомольской правды" выразил мнение, что ударами ВС России повреждено 45% всей энергетической инфраструктуры Украины.