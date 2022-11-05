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НовостиВ мире5 ноября 2022 17:39

Боррель призвал международное сообщество ответить на действия КНДР

Пхеньян не должен приобретать материалы и финансы на поддержку незаконных оружейных программ, считает дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Боррель призвал международное сообщество ответить на действия КНДР

Боррель призвал международное сообщество ответить на действия КНДР

Фото: REUTERS

Международное сообщество должно ответить на запуски баллистических ракет Корейской Народно-Демократической республикой, поскольку они несут угрозу эскалации обстановки, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Действия КНДР требуют решительного и единого ответа международного сообщества. ЕС призывает всех членов ООН в полной мере обеспечить соблюдение санкций, чтобы КНДР не смогла приобретать материалы, знания и финансы для поддержки незаконных оружейных программ», – сказано в заявлении дипломата от имени всех членов ЕС.

Напомним, ранее КНДР запустила в один день рекордные 23 ракеты. Одна из них впервые приземлилась у берегов Южной Кореи, что вызвало резкое осуждение со стороны Вашингтона, Сеула и Токио.

Сайт KP.RU писал, как прямое столкновение Северной и Южной Корей грозит миру катастрофой.