Боррель призвал международное сообщество ответить на действия КНДР Фото: REUTERS

Международное сообщество должно ответить на запуски баллистических ракет Корейской Народно-Демократической республикой, поскольку они несут угрозу эскалации обстановки, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

«Действия КНДР требуют решительного и единого ответа международного сообщества. ЕС призывает всех членов ООН в полной мере обеспечить соблюдение санкций, чтобы КНДР не смогла приобретать материалы, знания и финансы для поддержки незаконных оружейных программ», – сказано в заявлении дипломата от имени всех членов ЕС.

Напомним, ранее КНДР запустила в один день рекордные 23 ракеты. Одна из них впервые приземлилась у берегов Южной Кореи, что вызвало резкое осуждение со стороны Вашингтона, Сеула и Токио.

Сайт KP.RU писал, как прямое столкновение Северной и Южной Корей грозит миру катастрофой.