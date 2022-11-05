В ДНР заявили об обстрелах украинскими войсками нескольких районов Донецка Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные силы Украины обстреляли несколько районов Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

Как написал глава Донецка в своем Telegram-канале, под огнем оказались жители Киевского района, в частности населенного пункта Орловка, по которому ВСУ выпустили 20 ракет из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Кроме того, украинские войска обстреляли Ленинский и Буденновский районы. Со слов местных жителей, возле универмага «Радуга» в Ленинском районе наблюдается возгорание после прямого попадания в одно из зданий.

Напомним, накануне ВСУ выпустили по территории ДНР 298 боеприпасов, используя артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, минометы и реактивные системы залпового огня «Град».

ВСУ разрушили в Донецкой народной республике около 100 объектов культуры, заявил председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.