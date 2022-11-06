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НовостиВ мире5 ноября 2022 23:02

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

В частности, сирены зазвучали в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях
София ГОНЧАРОВА
В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины вновь объявили воздушную тревогу

Фото: REUTERS

Ночью 6 ноября в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщило издание "Страна.ua".

- На Украине в некоторых областях объявили воздушную тревогу, - говорится в сообщении портала.

В частности, сирены звучали в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях. Кроме того, тревогу объявляли в подконтрольных Киеву участках Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Как ранее писал сайт KP.RU, утром 5 ноября сирены прозвучали по всей территории Украины, в том числе Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Одесской и других областях.

А до этого сирены звучали в Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции на Украине. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства.