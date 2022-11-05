В семи областях Украины объявили воздушную тревогу Фото: REUTERS

В ночь на 5 ноября власти семи областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

Так, сирены тревоги прозвучали в Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях. Кроме того, воздушная тревога была объявленная на подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Днем ранее в трех украинских регионах Незалежной была объявлена воздушная тревога. Речь идет о западных областях страны – Ровненской, Хмельницкой и Тернопольской.

А до этого сирены звучали в Одесской, Николаевской, Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции на Украине. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.