Советник посольства Лобов заявил, что Россия займется модернизацией завода в Ираке Фото: Александр КОЦ

В Ираке российские специалисты займутся реконструкцией и модернизацией крупного завода в городе Эр-Рамади. Об этом заявил экономический советник посольства РФ в Ираке Илья Лобов.

Благодаря преобразованию предприятия, это позволит создать для граждан более тысячи рабочих мест, уточнил посол РИА Новости.

- (Хочу отметить) крупный проект по реконструкции и модернизации завода по производству стеклянных и керамических изделий...Российский индустриальный консорциум в интересах министерства промышленности и минеральных ресурсов Ирака приступил к практической реализации проекта, - рассказал дипломат.

Еще весной Иран предлагал России принять ряд мер, которые должны помочь ей противостоять американским санкциям, мотивируя это своим многолетним опытом нахождения этой страны под санкциями. А 2 ноября сообщалось, что в ближайшее время Москва и Тегеран планируют подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕАЭС.