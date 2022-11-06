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НовостиПолитика6 ноября 2022 3:45

Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении

Командир заверил, что артиллерийские расчеты ЮВО ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками
София ГОНЧАРОВА
Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении

Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Александр КОЦ

Российские артиллеристы из Южного военного округа ВС РФ уничтожили закрытые огневые позиции ВСУ на одном из направлений в Запорожской области.

- Артиллерийские подразделения ВС РФ в ходе спецоперации продолжают выполнять огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, - заявил РИА Новости командир подразделения.

Он также добавил, что военнослужащие продолжают выполнять и другие задачи, среди которых - разрушение оборонительных сооружений, подавление пунктов управления, уничтожение огневых средств и военной техники противника.

Командир заверил, что артиллерийские расчеты ЮВО ежедневно ведут контрбатарейную борьбу с украинскими боевиками.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.