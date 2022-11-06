Премьер Британии Сунак заявил, что конфликт на Украине усилил важность отказа от ископаемого топлива Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что украинский конфликт усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива.

Как передает телеканал Sky News, глава британского правительства перед отправлением в египетский Шарм-эш-Шейх на конференцию Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата (COP27) сказал о том, что борьба с изменением климата стала не просто «моральным благом», но и «основой нашего будущего процветания и безопасности».

«Вторжение России на Украину и презренные манипуляции с ценами на энергоресурсы только усилили важность прекращения нашей зависимости от ископаемого топлива», - приводит телеканал слова британского премьер-министра.

Отмечается, что правительство Великобритании выразило надежу, что обещание сделать Соединенное Королевство «сверхдержавой в области чистой энергии» облегчит переговоры на COP27.

Напомним, ранее обозреватель The Hill Роберт Брайс заявил, что решение нового премьер-министра Великобритании снова ввести запрет на добычу нефти и газа из сланцевых пластов (фрекинг) отвечает интересам президента России Владимира Путина, назвав такое решение «подарком» для российского лидера.