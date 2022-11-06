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НовостиВ мире6 ноября 2022 7:48

Премьер Британии Сунак заявил, что конфликт на Украине усилил важность отказа от ископаемого топлива

По словам главы британского правительства, борьба с изменением климата стала не просто «моральным благом»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Премьер Британии Сунак заявил, что конфликт на Украине усилил важность отказа от ископаемого топлива

Премьер Британии Сунак заявил, что конфликт на Украине усилил важность отказа от ископаемого топлива

Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что украинский конфликт усилил важность прекращения зависимости от ископаемого топлива.

Как передает телеканал Sky News, глава британского правительства перед отправлением в египетский Шарм-эш-Шейх на конференцию Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата (COP27) сказал о том, что борьба с изменением климата стала не просто «моральным благом», но и «основой нашего будущего процветания и безопасности».

«Вторжение России на Украину и презренные манипуляции с ценами на энергоресурсы только усилили важность прекращения нашей зависимости от ископаемого топлива», - приводит телеканал слова британского премьер-министра.

Отмечается, что правительство Великобритании выразило надежу, что обещание сделать Соединенное Королевство «сверхдержавой в области чистой энергии» облегчит переговоры на COP27.

Напомним, ранее обозреватель The Hill Роберт Брайс заявил, что решение нового премьер-министра Великобритании снова ввести запрет на добычу нефти и газа из сланцевых пластов (фрекинг) отвечает интересам президента России Владимира Путина, назвав такое решение «подарком» для российского лидера.