Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором после многочисленных актов вандализма Фото: Сергей ПОНОМАРЕВ

Памятник российской императрице Екатерине II, который расположен в Одессе, оградили деревянным забором после ряда актов вандализма. Об этом сообщает издание «общественное. Одесса».

Накануне монумент вновь осквернили вандалы, надев на голову памятнику красный колпак палача, а к руке привязав виселицу.

Памятник Екатерине II в Одессе оградили забором после многочисленных актов вандализма Фото: скриншот

Мэр Одессы Геннадий Труханов сказал о том, что большинство жителей города проголосовали за снесение данного монумент, сообщив также, что обратился к профильной комиссии городского совета, попросив провести заседание и подготовить проект решения о снесении памятника Екатерине II.

При этом, как писал сайт KP.RU, в конце сентября 2022 года депутаты горсовета Одессы, так и не смогли принять решение о демонтаже и переносе памятника российской императрице. Это произошло после того, как в начале августа этого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к горсовету с просьбой рассмотреть предложение о сносе монумента. Украинский лидер, указав также на необходимость проработать вопрос «очищения общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия».

Напомним, памятник Екатерине II как основательнице города установили в Одессе в 1900 году, но его снесли через 20 лет, однако монумент был восстановлен в 2007 году на Екатерининской площади.