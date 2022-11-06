Верховный комиссар ООН попросил Илона Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter

Верховный комиссар ООН призвал Илона Маска обеспечить уважение прав человека в Twitter Фото: REUTERS

Верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк обратился к новому владельцу компании Twitter Илону Маску с призывом соблюдать права человека в социальной сети.

Тюрк указа на необходимость осознавать потенциальный вред, который связан с платформой компании, предпринимая в связи с этим действия для устранения этого эффекта. По его словам, нужно установить определенные барьеры для использования Twitter, опираясь при этом только на уважительное отношение к общим правам человека.

«Короче говоря, я призываю вас сделать так, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством», - сказал верховный комиссар ООН.

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что после приобретения Twitter Иллоном Маском, в социальной сети начались сокращения сотрудников, а президент США Джо Байден обвинил компанию в том, что та «распространяет ложь по всему миру».