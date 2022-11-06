Власти Сербии отвергли план Германии и Франции по урегулированию в Косово и Метохии Фото: pixabay.com

Сербские власти отвергли план, ранее предложенный руководством ФРГ и Франции, по урегулированию в Косово и Метохии, который предполагает членство самопровозглашенной республики в Организации Объединенных Наций (ООН) без формального признания Белградом. Об этом сообщил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

По словам Дачича, отправной точкой в проекте Берлина и Парижа является независимость Косово, которая для них «уже решенный вопрос», однако Белград «этого не приемлет».

«Вывод Совета национальной безопасности - данное предложение для нас неприемлемо и все мы проголосовали "за" этот вывод... А то, хотите ли признать или нет в формальном смысле, но согласитесь с тем, что Косово станет членом ООН, для нас очень трудно», - заявил глава внешнеполитического ведомства в интервью изданию «Вечерне новости».

Напомним, на этой неделе, 3 ноября, министр обороны самопровозглашенной республики Косово Арменд Мехай обвинил Белград в эскалации ситуации на общей границе с Косово, указав на то, что Сербия ищет предлог для увеличения «численности войск своей армии вокруг границы с Косовом, чтобы использовать это для нагнетания паники на граждан обоих государств».