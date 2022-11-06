Российские войска уничтожили украинский склад со 120 снарядами HIMARS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны Российской Федерации в воскресенье, 6 ноября, заявили, что в районе Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР) Вооруженные силы (ВС) России уничтожили склад с 120 ракетами HIMARS, 250 ракет к реактивной системе залпового огня (РСЗО) «Смерч», а также было уничтожено две транспортно - заряжающие машины Вооруженных сил Украины (ВСУ)

«В результате удара по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ уничтожено 120 реактивных снарядов американской системы залпового огня "HIMARS", 250 реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и две транспортно-заряжающие машины», - сказано в заявлении российского военного ведомства, где также сообщили, что за прошедшие стуки истребители ВС России сбили украинский беспилотник над островом Джарылгач Херсонской области.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 6 ноября, в Министерстве обороны Российской Федерации также заявили об уничтожении склада боеприпасов украинской 65-й механизированной бригады в Запорожье.