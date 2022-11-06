Более 50 тысяч человек вышли на митинг в центре Кишинева Фото: REUTERS

Более 50 тысяч жителей Молдавии пытаются попасть на центральную площадь Кишинева, где проходит митинг. Полиция блокирует движение протестующих, сообщил один из организаторов шествия, представитель оппозиционной партии "Шор" Дину Цуркану корреспонденту РИА Новости.

"Более 50 тысяч человек пришли, чтобы мирно воспользоваться своим правом на выражение мнения. Полиция нарушает наше право на свободу выражения. Режим Майи Санду (президента Молдавии) боится народных протестов", - сказал Цуркану.

Те колонны, которые не смогли пройти, по словам корреспондента агентства, начали забрасывать сотрудников правоохранительных органов белыми хризантемами. Многие протестующие несут венки с белыми цветами и фотографии с прошлых акций, где изображено "жестокое обращение полиции" с участниками митинга, пишет РИА.

"Осуждаем действия органов правопорядка, который в очередной раз мешают нам пройти на площадь Великого национального собрания. Осуждаем провокационные действия властей, полиция превратилась в биту в руках властей, долой диктатуру!", - заявил из организаторов, представитель партии "Шор" Дину Цуркану.

Цуркану подчеркну, что власти нарушают права граждан на свободу слова и выступлений тем, что блокируют движение колонны протеста.

Напомним, 1 ноября 2022 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что Республика в настоящее время переживает серьезный энергетический кризис и рискует зимой остаться без газа и электричества.

Энергетический кризис стал одной из причин, по которой в Республике более двух месяцев проходят акции протеста. Граждане во главе с оппозиционной партией "Шор" требуют отставки действующего правительства.