Генсек ООН заявил, что последние восемь лет стали самыми теплыми за историю метеонаблюдений Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерреш заявил, что изменения климата происходят с «катастрофической скоростью», а последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

«Как ясно показала Всемирная метеорологическая организация, изменения происходят с катастрофической скоростью, разрушая людские жизни на каждом континенте. Последние восемь лет были самыми теплыми за историю наблюдений», - заявил генсек ООН в свое обращении к участникам климатической конференции COP-27 в связи с публикацией доклада Всемирной метеорологической организации о состоянии климата.

По его словам, наша планета сейчас «посылает сигнал бедствия», а доклад о состоянии климата является хроникой «климатического хаоса». Как отметил Гутерреш, в результате каждая волна жары оказывалась все более интенсивной, а также опасной для жизни, в особенно это касалось среди уязвимых групп населения.

Напомним, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что потепление на два с половиной градуса и более станет для мира падением в пропасть.