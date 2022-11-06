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НовостиВ мире6 ноября 2022 13:55

Генсек ООН заявил, что последние восемь лет стали самыми теплыми за историю метеонаблюдений

Гутерреш назвал доклад о состоянии климата хроникой «климатического хаоса»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Генсек ООН заявил, что последние восемь лет стали самыми теплыми за историю метеонаблюдений

Генсек ООН заявил, что последние восемь лет стали самыми теплыми за историю метеонаблюдений

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антонио Гутерреш заявил, что изменения климата происходят с «катастрофической скоростью», а последние восемь лет стали самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений.

«Как ясно показала Всемирная метеорологическая организация, изменения происходят с катастрофической скоростью, разрушая людские жизни на каждом континенте. Последние восемь лет были самыми теплыми за историю наблюдений», - заявил генсек ООН в свое обращении к участникам климатической конференции COP-27 в связи с публикацией доклада Всемирной метеорологической организации о состоянии климата.

По его словам, наша планета сейчас «посылает сигнал бедствия», а доклад о состоянии климата является хроникой «климатического хаоса». Как отметил Гутерреш, в результате каждая волна жары оказывалась все более интенсивной, а также опасной для жизни, в особенно это касалось среди уязвимых групп населения.

Напомним, ранее министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что потепление на два с половиной градуса и более станет для мира падением в пропасть.