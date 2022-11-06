Глава Еврокомиссии представит план помощи Украине на 18 млрд евро Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что на следующей неделе подготовит план помощи Украине на 2023 год на 18 млрд евро, уточнив, что данная программа будет кредитной.

Как говорится в заявлении ЕК, глава Еврокомиссии сообщила украинскому лидеру, что уже на текущей неделе представит Украине значительный финансовый пакет, который будет достигать 1,5 млрд евро в месяц.

«Общая сумма составит до 18 миллиардов, что в значительной степени будет способствовать покрытию финансовых потребностей Украины в 2023 году», - сказано в сообщение ЕК, где отмечается, что такая поддержка в виде льготных долгосрочных кредитов будет способствовать проведению Киевом реформ на пути к членству в Европейском союзе.

Напомним, еще в октябре этого года, глава Еврокомиссии заявила, что Европейский союз готов финансировать Украину на уровне 1,5 миллиарда евро в месяц, что составит 18 миллиардов евро в 2023 году.