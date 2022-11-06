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НовостиВ мире6 ноября 2022 15:02

Американцы шокированы заявлением жены Зеленского про Маска

План Маска по мирному урегулированию конфликта на Украине Зеленская считает «случайной ошибкой»
Сергей ГАПЧУК
Елена Зеленская назвала «случайной ошибкой» план Илона Маска по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Елена Зеленская назвала «случайной ошибкой» план Илона Маска по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Фото: REUTERS

Американские пользователи Twitter подвергли критике жену президента Украины Елену Зеленскую, которая назвала «случайной ошибкой» план Илона Маска по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Срочная новость: фашисты боятся, что их перестанут поддерживать», - заявил один из комментаторов.

Участник обсуждения заметил, что «Украина не хочет мира».

Пользователь Max отмечает, что «во время веб-саммита Зеленская сказала, что надеется, что призыв Илона Маска к миру между Украиной и Россией «был случайной ошибкой». Другими словами, она умоляла слушателей дать вооруженному противостоянию шанс».

В комментариях удивляются тому, что призыв к урегулированию конфликта «рассматривается как нежелательная ошибка».

Richard с иронией признал, что «дать шанс мирному соглашению — это такой ужасный поступок со стороны Илона».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, план Маска по урегулированию конфликта на Украине включает: признание безоговорочно Крыма российским, проведение повторных референдумов на присоединившихся к России территориях, обязательства Украины по нейтральному и внеблоковому статусу.

Ранее газета New York Times называла миллиардера и предпринимателя Илона Маска «агентом геополитического влияния» в связи с его инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине и ситуации вокруг Тайваня.