Американцы шокированы заявлением жены Зеленского про Маска

Елена Зеленская назвала «случайной ошибкой» план Илона Маска по мирному урегулированию конфликта на Украине. Фото: REUTERS

Американские пользователи Twitter подвергли критике жену президента Украины Елену Зеленскую, которая назвала «случайной ошибкой» план Илона Маска по мирному урегулированию конфликта на Украине.

«Срочная новость: фашисты боятся, что их перестанут поддерживать», - заявил один из комментаторов.

Участник обсуждения заметил, что «Украина не хочет мира».

Пользователь Max отмечает, что «во время веб-саммита Зеленская сказала, что надеется, что призыв Илона Маска к миру между Украиной и Россией «был случайной ошибкой». Другими словами, она умоляла слушателей дать вооруженному противостоянию шанс».

В комментариях удивляются тому, что призыв к урегулированию конфликта «рассматривается как нежелательная ошибка».

Richard с иронией признал, что «дать шанс мирному соглашению — это такой ужасный поступок со стороны Илона».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, план Маска по урегулированию конфликта на Украине включает: признание безоговорочно Крыма российским, проведение повторных референдумов на присоединившихся к России территориях, обязательства Украины по нейтральному и внеблоковому статусу.

Ранее газета New York Times называла миллиардера и предпринимателя Илона Маска «агентом геополитического влияния» в связи с его инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине и ситуации вокруг Тайваня.