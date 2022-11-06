WSJ: Западные политики в частном порядке обсуждают возможности мирного завершения конфликта в Украине Фото: REUTERS

США и их союзники в некоторых кругах обсуждают мирное урегулирование конфликта в Украине, пишет издание The Wall Street Journal, уточняя, что при этом большая часть членов НАТО поддерживают инициативу поставок вооружения Киеву и не видит перспектив мирного разрешения.

"Некоторые американские законодатели, обеспокоенные ценой конфликта и возможностью ее эскалации, настаивали на мирных переговорах. Законодатели-республиканцы ставят под сомнение продолжение финансирования, а недавний опрос Wall Street Journal показал, что поддержка Украины среди избирателей-республиканцев ослабевает", - пишет издание.

При этом издание уточняет, что почти все лидеры стран Запада и высокопоставленные чиновники избегают заявлений, которые могут поставить Украину в рамки относительно условий мирного договора.

При этом, другое американское издание Washington Post писало, что администрация американского президента Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к диалогу с Россией.