WP: Вашингтон в частном порядке просит Украину показать свою открытость к переговорам с Россией Фото: REUTERS

Администрация американского президента Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к диалогу с Россией. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Washington Post.

В публикации газеты отмечается, что чиновники в США не ставят задачу усадить Украину за стол переговоров. Суть их просьбы заключается в том, чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются с опасениями избирателей по поводу растягивания конфликта на годы.