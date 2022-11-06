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НовостиПолитика6 ноября 2022 1:07

WP: Вашингтон в частном порядке просит Украину показать свою открытость к переговорам с Россией

Суть просьбы американской стороны заключается в том, чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран
Источник:kp.ru
WP: Вашингтон в частном порядке просит Украину показать свою открытость к переговорам с Россией

WP: Вашингтон в частном порядке просит Украину показать свою открытость к переговорам с Россией

Фото: REUTERS

Администрация американского президента Джо Байдена в частном порядке просит украинские власти продемонстрировать открытость к диалогу с Россией. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Washington Post.

В публикации газеты отмечается, что чиновники в США не ставят задачу усадить Украину за стол переговоров. Суть их просьбы заключается в том, чтобы обеспечить сохранение правительством в Киеве поддержки со стороны других стран, которые сталкиваются с опасениями избирателей по поводу растягивания конфликта на годы.