США обвиняют Россию в попытке вмешаться в промежуточные выборы Конгресса Фото: REUTERS

Эксперты из США в области цифровой безопасности заявили о попытках России вмешаться в промежуточные выборы в конгресс США пишет New York Times. Выборы в стране пройдут 8 ноября 2022 года.

"Исследователи выявили серию российских информационных операций по влиянию на американские выборы и для возможного ослабления поддержки Украины", - говорится в публикации.

Согласно источникам издания, которые сравнили активность России в сети в период выборов экс-президента США Дональда Трампа в 2016 году, отмечают, что на данный момент "вмешательство" ниже, чем тогда.

"Цель, как и прежде, разжигать злость среди консервативных избирателей и подрывать доверие к американской системе выборов", - пишет газета.

Также авторы материала пишут, что новой целью информационной кампании России в США стала американская поддержка Украины, которую РФ пытается уменьшить за счет влияния на население страны в онлайн-платформах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 22 сентября 2017 на пресс-конференции по итогам работы на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что не верит словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона о наличии у него доказательств «вмешательства Москвы» в американские выборы 2016 года.